F.1, GP Bahrain - Libere 2, Alonso davanti alle due Red Bull (Di venerdì 3 marzo 2023) La prima giornata di prove Libere del Gran Premio del Bahrain ha visto l'Aston Martin come protagonista assoluta. Fernando Alonso è stato il più veloce nella seconda sessione di prove Libere al Sakhir, confermando quanto di buono il team inglese aveva lasciato intravedere con la nuova AMR23. Il due volte campione spagnolo ha preceduto le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. A conferma della bontà della Aston Martin c'è il sesto posto di Lance Stroll: il canadese, che ha guidato per la prima volta oggi questa vettura, è sesto. I valori in pista. I primi tre classificati sono tutti molto vicini, con le due Red Bull divise tra loro da addirittura 3 millesimi di secondo. Verstappen ha lamentato un bilanciamento non proprio perfetto, ma il suo passo gara è stato comunque notevole. Non ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 3 marzo 2023) La prima giornata di provedel Gran Premio delha visto l'Aston Martin come protagonista assoluta. Fernandoè stato il più veloce nella seconda sessione di proveal Sakhir, confermando quanto di buono il team inglese aveva lasciato intravedere con la nuova AMR23. Il due volte campione spagnolo ha preceduto le Reddi Max Verstappen e Sergio Perez. A conferma della bontà della Aston Martin c'è il sesto posto di Lance Stroll: il canadese, che ha guidato per la prima volta oggi questa vettura, è sesto. I valori in pista. I primi tre classificati sono tutti molto vicini, con le due Reddivise tra loro da addirittura 3 millesimi di secondo. Verstappen ha lamentato un bilanciamento non proprio perfetto, ma il suo passo gara è stato comunque notevole. Non ...

