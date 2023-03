Extra-alberghiero | quando la ricettività sposa la flessibilità

(Di venerdì 3 marzo 2023) L’altra faccia dellasul territorio, lontano dai servizi più noti tipici degli hotel, ha il volto di accoglienti appartamenti privati trasformati in case vacanza o appoggi temporanei, adatti anche ad una permanenza di media durata. Titina Griffini gestisce una trentina di questi immobili, molti di pregio, che rientrano nella categoria della “-alberghiera”, in crescita nella bergamasca anche in città. “Svolgo questa attività da circa sei anni – spiega Griffini, titolare dell’agenzia So Easy–, e il meccanismo è semplice: esistono abitazioni private che sempre di più i proprietari, magari al termine di un contratto di ‘semplice’ locazione, desiderano trasformare in case vacanza da mettere a disposizione di persone che si trovano in città per qualche giorno oppure per un periodo di tempo medio, di alcune ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DENEB19L_S : @MTurismoItalia @DSantanche @adgitaly @craccocarlo Purché non diventi una vetrina di spettacolo! Fatti più che chia… - cristina7013 : @Cavalodiritorno C'è chi lo prende pieno e lavora in nero. Ma c'è anche chi lavora e fa gli extra, in nero. E nell'alberghiero è prassi - AgenziaOpinione : APT VAL DI NON (TN) * TURISMO GENNAIO 2023: « SETTORE ALBERGHIERO, ARRIVI + 52,76% PRESENZE + 49,02% RISPETTO AL 20… - dargenioraff : Nel settore alberghiero e ristorativo dovrebbe funzionare così... tutto ciò limiterebbe il lavoro in nero e ore ex… -

... edilizia e turistico -, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica ... è possibile ricorrere ad autocertificazioni per i cittadini di Paesi- UE in materia di stato, ...... andando in questo modo a ricoprire un ruolo di primo piano in rappresentanza di tutto il comparto dell'a livello regionale. Il presidente Nestori: "Siamo molto soddisfatti per l'...... mentre l87% afferma di essere a proprio agio nello spendere denaro aggiuntivo per gli...dati mostrano un chiaro spostamento del settore ricettivo verso una strategia di commercio...

Extra-alberghiero, quando la ricettività sposa la flessibilità BergamoNews.it

Abitazioni private per soggiorni di media durata anche in Città Alta: funzionano dove mancano grandi strutture o emergano bisogni specifici. Griffini, titolare della So Easy agency: "Durante l’emergen ...La parte del leone la fanno le strutture extra-alberghiere, confermando un trend generale. Nella Bergamasca aumenta l’offerta di agriturismi ...