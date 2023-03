Ex studenti rintracciano il loro anziano docente malato | “Non lo lasceremo più | ti curiamo noi”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Gli ex alunni di un professore di filosofia, Umberto Gastaldi, si sono riuniti in una caccia all'uomo per trovare ilinsegnante scomparso. Dopo aver setacciato ospedali e interrogato vicini, finalmente hanno sentito la sua voce al telefono e scoperto che era stato ricoverato in ospedale. Con sollievo, il professor Gastaldi stava bene. La sua storia sul Corriere della Sera. L'articolo .

Non solo atti di bullismo tra studenti o di violenza verso i professori. Per fortuna, i valori autentici della scuola sono distanti da questi episodi, sempre più frequenti. Da Vicenza una bella storia di solidarietà tra ex alunni

Non solo atti di bullismo tra studenti o di violenza verso i professori. Per fortuna, i valori autentici della scuola sono distanti da questi episodi, sempre più frequenti.Umberto Gastaldi è un ex insegnante di Filosofia e Storia che, nonostante sia in pensione all'età di 82 anni, rimane attivo nella sua esistenza e in quella dei suoi ex studenti. Dopo 45 anni, le sue l ...