Ex Milan | Ambrosini corre per la ricerca | 'Mio figlio piccolo ha una malattia inguaribile' VIDEO

Ambrosini: "Il Milan meriterebbe di rimettere la testa nella cerchia dell’elite d'Europa, la... Milan News

L'ex calciatore del Milan ha una malattia che oggi non è curabile. Il pesarese correrà la Milano Marathon per sostenere la Fondazione Italiana Diabete. (da massimoambrosini Instagram)