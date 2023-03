Ex Milan, Ambrosini corre per la ricerca: 'Mio figlio piccolo ha una malattia inguaribile' VIDEO (Di venerdì 3 marzo 2023) Toccante messaggio da parte dell'ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini: "Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 marzo 2023) Toccante messaggio da parte dell'ex centrocampista del, Massimo: "Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NelloMurone : Ex Milan, Ambrosini corre per la ricerca: 'Mio figlio piccolo ha una malattia inguaribile' VIDEO - francomaltese4 : - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: 'C'è una speranza: la ricerca”: l'emozionante messaggio di #Ambrosini ?? L'ex centrocampista del Milan correrà, insieme ad… - ExCalabrismo : @FraPol2 Eh no, Ambrosini non è milanista perché osava criticare il Milan durante gli ottavi/decimi posti, meglio C… - cmdotcom : Ex #Milan, #Ambrosini corre per la ricerca: 'Mio figlio piccolo ha una malattia inguaribile' VIDEO -