Ex Ilva | On Matera FdI | «Bene la continuità aziendale ma ora recuperiamo il tempo perso in tema ambientale»

«Dalla Puglia deve partire un messaggio chiaro: Bene la continuità aziendale che salvi i posti di lavoro ma ora subito al lavoro per recuperare il tempo perso in tema ambientale». Sono le parole dell'On. Mariangela Matera, deputata pugliese di Fratelli d'Italia, che commenta l'approvazione ed il via libera definitivo della Camera (144 si e 103 voti contrari) al decreto sugli impianti di interesse strategico nazionale nel quale la parte più corposa riguarda l'ex Ilva. «Dovevamo per forza fare qualcosa di importante – ha spiegato l'On. Matera – anche perché serviva continuità di produzione per l'ex Ilva altrimenti ci sarebbe stato un vuoto per migliaia e migliaia di lavoratori tarantini

