Ex del Milan Ambrosini, la malattia del figlio e l’appello per la ricerca: “È inguaribile” (Di venerdì 3 marzo 2023) La diagnosi, una vita che cambia e la corsa – nel vero senso del termine – per la ricerca. È così che è cambiata, in un attimo, l’esistenza dell’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini, oggi deciso a dare una mano alla ricerca per trovare una cura per il diabete di tipo I da cui è affetto il piccolo Alessandro, il minore dei suoi figli, nato nel 2020 in piena pandemia. La testimonianza arriva direttamente attraverso il video girato per la Fondazione Italiana Diabete, nel quale annuncia di essere pronto per correre la Maratona di Milano il 2 aprile 2023, per Alessandro e per tutti i pazienti che da troppo tempo aspettano risposte, soluzioni, cure. Ha raccontato così di aver completamente stravolto la sua vita e di essere però mosso dalla speranza che solo la ricerca può dare. E ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 marzo 2023) La diagnosi, una vita che cambia e la corsa – nel vero senso del termine – per la. È così che è cambiata, in un attimo, l’esistenza dell’ex centrocampista delMassimo, oggi deciso a dare una mano allaper trovare una cura per il diabete di tipo I da cui è affetto il piccolo Alessandro, il minore dei suoi figli, nato nel 2020 in piena pandemia. La testimonianza arriva direttamente attraverso il video girato per la Fondazione Italiana Diabete, nel quale annuncia di essere pronto per correre la Maratona dio il 2 aprile 2023, per Alessandro e per tutti i pazienti che da troppo tempo aspettano risposte, soluzioni, cure. Ha raccontato così di aver completamente stravolto la sua vita e di essere però mosso dalla speranza che solo lapuò dare. E ...

