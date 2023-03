“Evviva!” | esce oggi il nuovo album di Gianni Morandi

Leggi su zon

(Di venerdì 3 marzo 2023) Un’esclamazione di esultanza, un grido di giubilo per quello che ha tutto il sapore di un grande ritorno discografico: “” è il titolo deldi, disponibile davenerdì 3 marzo su tutte le piattaforme digitali -anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music- e in tutti gli store fisici. “Evviva” arriva dopo la partecipazione come conduttore, al fianco di Amadeus, del 73esimo Festival di Sanremo, e a 5 anni di distanza dall’ultimo progetto “D’amore D’autore”. Ilrappresenta un viaggio in 8 tracce nel presente di un artista unico come, con 4 tra i suoi più recenti successi – “Apri tutte le porte“, “La Ola”, “L’Allegria”, “Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latto” ...