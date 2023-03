Evade dai domiciliari e aggredisce gli agenti, 36enne arrestato (Di venerdì 3 marzo 2023) Evade dai domiciliari e aggredisce gli agenti: 36enne arrestato a Torre del Greco per evasione, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento Evade dai domiciliari e aggredisce la Polizia, 36enne finito nei guai. Mercoledì pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno controllato l’abitazione di un uomo in largo Gabella del Pesce a Torre del Greco e hanno accertato che lo stesso si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto ai domiciliari per reati contro la Pubblica Amministrazione. Gli operatori, poco dopo, hanno rintracciato in via San Giuseppe alle Paludi l’uomo il quale, alla loro vista, si è avvicinato all’autovettura di servizio ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 3 marzo 2023)daiglia Torre del Greco per evasione, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamentodaila Polizia,finito nei guai. Mercoledì pomeriggio glidel Commissariato di Torre del Greco hanno controllato l’abitazione di un uomo in largo Gabella del Pesce a Torre del Greco e hanno accertato che lo stesso si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto aiper reati contro la Pubblica Amministrazione. Gli operatori, poco dopo, hanno rintracciato in via San Giuseppe alle Paludi l’uomo il quale, alla loro vista, si è avvicinato all’autovettura di servizio ...

