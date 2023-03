Eva Grimaldi in pericolo di vita: salva per miracolo | Situazione d’emergenza (Di venerdì 3 marzo 2023) Eva Grimaldi La ben nota attrice veronese ha visto la morte in faccia e ha pensato che sarebbe stata la sua fine definitiva. Milva Perinoni, meglio nota a tutti come Eva Grimaldi, è un’attrice veneta molto amata e seguita dal pubblico italiano e lo scorso 30 gennaio è stata una dei tanti ospiti invitati alla trasmissione Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone e in onda in su Rai1 dal lunedì al venerdì poco dopo le due del pomeriggio. Come sappiamo, Oggi è un altro giorno è un programma sempre ricco di molti ospiti e, oltre alla Grimaldi, era presente anche Aurora Ruffino, un’altra attrice della fiction Black out- Vite sospese. Mentre la Ruffino stava raccontando la trama della serie tv, toccando la morte come tema, Eva è intervenuta. La Grimaldi si è inserita nel racconto di ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 3 marzo 2023) EvaLa ben nota attrice veronese ha visto la morte in faccia e ha pensato che sarebbe stata la sua fine definitiva. Milva Perinoni, meglio nota a tutti come Eva, è un’attrice veneta molto amata e seguita dal pubblico italiano e lo scorso 30 gennaio è stata una dei tanti ospiti inti alla trasmissione Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone e in onda in su Rai1 dal lunedì al venerdì poco dopo le due del pomeriggio. Come sappiamo, Oggi è un altro giorno è un programma sempre ricco di molti ospiti e, oltre alla, era presente anche Aurora Ruffino, un’altra attrice della fiction Black out- Vite sospese. Mentre la Ruffino stava raccontando la trama della serie tv, toccando la morte come tema, Eva è intervenuta. Lasi è inserita nel racconto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... franciscachicca : #oggièunaltrogiorno Felice di vedere Angelo Madonia Ma come balla bene con Eva Grimaldi , molto sensuali e complici - VittorioMastro8 : RT @vincycernic2: Prima Eva Grimaldi, ora Rocco Casalino dicendo che le partecipazioni ai reality è una condanna per i lavori successivi. L… - fontanaalicee : RT @vincycernic2: Prima Eva Grimaldi, ora Rocco Casalino dicendo che le partecipazioni ai reality è una condanna per i lavori successivi. L… - vincycernic2 : Prima Eva Grimaldi, ora Rocco Casalino dicendo che le partecipazioni ai reality è una condanna per i lavori success… - alefthand_ : Eva Grimaldi che sbaglia il nome di Francesca Fagnani e la chiama Federica -