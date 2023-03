Eutanasia per Geneviève Lhermitte che uccise i cinque figli (Di venerdì 3 marzo 2023) Scontava l'ergastolo e dal carcere aveva chiesto di poter morire «per sofferenza psicologica irreversibile». Nel 2007 aveva ucciso i figli a coltellate nel piccolo centro di Nivelles, in Belgio Leggi su vanityfair (Di venerdì 3 marzo 2023) Scontava l'ergastolo e dal carcere aveva chiesto di poter morire «per sofferenza psicologica irreversibile». Nel 2007 aveva ucciso ia coltellate nel piccolo centro di Nivelles, in Belgio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Mario #Adinolfi: “#Schlein è per il ‘matrimonio’ gay, l’utero in affitto, la legge trans alla spagnola, il gender,… - MedjugorjeTO : A #Torino si ripete anche #oggi venerdì #3marzo 2023 tra le 15 e le 17 l'INCONTRO di #preghiera per la #VITA, cont… - LallaM40589392 : RT @Limbolimbo18: Cose per cui dovrebbero essere davvero indagati Speranza Conte e accoliti: - Tachiprina e vigile attesa - Eutanasia con o… - DavidCarfi14 : RT @Limbolimbo18: Cose per cui dovrebbero essere davvero indagati Speranza Conte e accoliti: - Tachiprina e vigile attesa - Eutanasia con o… - artedipulire : Il dramma in Belgio. Uccise i cinque figli, donna ottiene l’eutanasia Alla 56enne, condannata all'ergastolo nel 200… -