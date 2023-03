Europei indoor Istanbul 2023, seconda giornata in tv oggi: canale, orario e diretta streaming atletica (Di venerdì 3 marzo 2023) Tutto pronto per la seconda giornata dei Campionati Europei indoor 2023 di atletica leggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad Istanbul, in Turchia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Primi titoli in palio in un pomeriggio che si prospetta spettacolare. In chiave Italia fari puntati soprattutto su Leonardi Fabbri e Zane Weir, impegnati nella finale del getto del peso. L’appuntamento è alle ore 7.00 italiane di venerdì 3 marzo per la sessione mattutina e alle ore 17.00 per quella pomeridiana alla Ataköy Athletics Arena di Istanbul, in Turchia. Di seguito, il programma dettagliato della seconda giornata degli Europei indoor di Istanbul 2023 ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Tutto pronto per ladei Campionatidileggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad, in Turchia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Primi titoli in palio in un pomeriggio che si prospetta spettacolare. In chiave Italia fari puntati soprattutto su Leonardi Fabbri e Zane Weir, impegnati nella finale del getto del peso. L’appuntamento è alle ore 7.00 italiane di venerdì 3 marzo per la sessione mattutina e alle ore 17.00 per quella pomeridiana alla Ataköy Athletics Arena di, in Turchia. Di seguito, il programma dettagliato delladeglidi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Queenatletica : Già iniziata la seconda giornata: in pedana Mattia Furlani e Sveva Gerevini - ecco programma orario e come seguire… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei Indoor 2023 in DIRETTA: subito Furlani a caccia della finale nel lungo l’Italia sogna con Are… - apeindiana : RT @atleticaitalia: ???? ????¨????????????!* *Buongiorno! In attesa delle finali della serata, sono 15 gli azzurri in gara nella mattinata del day 2… - atleticaitalia : ???? ????¨????????????!* *Buongiorno! In attesa delle finali della serata, sono 15 gli azzurri in gara nella mattinata del d… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA -