Europei indoor Istanbul 2023 atletica | italiani in gara giorno per giorno

(Di venerdì 3 marzo 2023) Tutti gliinai Campionatidileggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad, in Turchia. Dopo la grande paura per il devastante terremoto, la Turchia prova a rialzarsi partendo anche dallo sport. I migliori atleti del continente sono infatti pronti a scendere sulla pista e sulle pedane della Ataköy Athletics Arena per aggiudicarsi i titoli al coperto. L’Italia si presenta al via con 50 atleti, fra cui spiccano il velocista campione olimpico Marcell Jacobs e il bronzo mondiale del salto in alto Elena Vallorti. Di seguito, il programma con tutti gliinper, agli ...

Delusione per Ricky Petrucciani aglidi Istanbul. Il ticinese, argento europeo all'aperto dei 400m, non riuscito a qualificarsi per le semifinali della sua disciplina, venendo eliminato nelle batterie. Pur con una buona ...Mattia Furlani manca il grande appuntamento: non si qualifica infatti per la finale del salto in lungo agli2023 . L'azzurro avrebbe dovuto ottenere una misura di 7,75, alla sua portata, per entrare negli otto che domenica si giocheranno le medaglie a Istanbul. Furlani ha fatto due nulli e ...Tutto pronto per la seconda giornata dei Campionati2023 di atletica leggera , in programma dal 2 al 5 marzo ad Istanbul, in Turchia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Primi titoli in palio in un pomeriggio che si prospetta ...

LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Weir, Fabbri, Bocchi, Meslek, Arese, Battocletti e Cavalli in finale! Delusione Vallortigara OA Sport

A Istanbul (Turchia) proseguono gli Europei Indoor 2023 di atletica leggera. Seconda mattinata di gare riservata a qualificazioni e batterie, mentre nel pomeriggio (a partire dalle ore 17.00) si asseg ...RIETI - Roberta Bruni conquista il pass per la finale del salto con l'asta agli Europei indoor in corso di svolgimento a Istanbul. Obiettivo che non riesce a centrare invece Mattia Furlani nel salto ...