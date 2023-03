Europei indoor atletica Istanbul, sabato il giorno di Marcell Jacobs: orario e diretta tv (Di venerdì 3 marzo 2023) Marcell Jacobs esordirà nella giornata di sabato agli Europei indoor di Istanbul. Nel day-3 irrompono i 60 metri maschili, con i tre turni previsti nel giro di dodici ore, tra le sette della mattina italiana alle sette di pomeriggio. Il campione olimpico inizierà l’avventura con il primo round in programma dalle 7.20. Saranno cinque le batterie, ognuna delle quali mette a disposizione quattro pass diretti per la semifinale. Con lui anche il tedesco Yannick Wolf e il francese Jeff Erius. Avanti per ripescaggio anche i migliori quattro tempi complessivi, per comporre le tre semifinali al via dalle 16.45, rampa di lancio verso la finale delle 18.55. Ad aprire la giornata azzurra alle 7 sarà Dario Dester, con la prima delle sette prove dell’eptathlon (60 metri). Dalle 7.04 Claudio Stecchi ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023)esordirà nella giornata diaglidi. Nel day-3 irrompono i 60 metri maschili, con i tre turni previsti nel giro di dodici ore, tra le sette della mattina italiana alle sette di pomeriggio. Il campione olimpico inizierà l’avventura con il primo round in programma dalle 7.20. Saranno cinque le batterie, ognuna delle quali mette a disposizione quattro pass diretti per la semifinale. Con lui anche il tedesco Yannick Wolf e il francese Jeff Erius. Avanti per ripescaggio anche i migliori quattro tempi complessivi, per comporre le tre semifinali al via dalle 16.45, rampa di lancio verso la finale delle 18.55. Ad aprire la giornata azzurra alle 7 sarà Dario Dester, con la prima delle sette prove dell’eptathlon (60 metri). Dalle 7.04 Claudio Stecchi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Europeiindoor atletica #Istanbul, sabato il giorno di #MarcellJacobs: orario e diretta tv - OA_Sport : LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: subito Weir e Fabbri, attesa per Arese e Battocletti - - serieB123 : Hatun Mechal, mezzofondista turca in finale agli Europei: «Perso 50 cari per il terremoto» - OA_Sport : Atletica, la batteria di Samuele Ceccarelli agli Europei Indoor: avversari, corsia e orario di partenza - - OA_Sport : Atletica, la batteria di Marcell Jacobs agli Europei Indoor: avversari, corsia e orario di partenza - -