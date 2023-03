Europei in Turchia, a Orio raduno della nazionale italiana volley sorde (Di venerdì 3 marzo 2023) Orio al Serio. La nazionale italiana volley sorde arriva a Orio al Serio. Dal 10 al 12 marzo le azzurre della pallavolo femminile della Federazione Sport Sordi Italia effettueranno il raduno al Palazzetto dello Sport con il contributo del Pio Istituto dei Sordi di Milano e il coordinamento locale dell’associazione Tutti in campo per tutte, di Viviana Mascolo, per un ritiro collegiale. Riparte, così, la loro esperienza alla conquista dell’Europa, guardando agli Europei in Turchia, dopo la medaglia d’oro conquistata nel 2019. Svolgeranno allenamenti aperti al pubblico, con lo staff tecnico di Glauco Sellan, che consentiranno alla squadra nazionale vincitrice della ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 marzo 2023)al Serio. Laarriva aal Serio. Dal 10 al 12 marzo le azzurrepallavolo femminileFederazione Sport Sordi Italia effettueranno ilal Palazzetto dello Sport con il contributo del Pio Istituto dei Sordi di Milano e il coordinamento locale dell’associazione Tutti in campo per tutte, di Viviana Mascolo, per un ritiro collegiale. Riparte, così, la loro esperienza alla conquista dell’Europa, guardando agliin, dopo la medaglia d’oro conquistata nel 2019. Svolgeranno allenamenti aperti al pubblico, con lo staff tecnico di Glauco Sellan, che consentiranno alla squadravincitrice...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelorm66 : @sbonaccini La forma sicuramente ma la sostanza è vera ! Partono con barchini dalla Turchia (non prende soldi europ… - VicenziRoberto : @tagadala7 io ripeto, dalla Turchia hanno evitato volutamente 3 stati europei, Grecia Cipro Malta, l'Italia è la m… - BPetru8 : RT @Fabry_tanakasan: @StaseraItalia @lucianonobili e non erano in Afghanistan o Bangladesh, ma erano in Turchia, a cui l'UE da 10 miliardi… - Massimi67800727 : RT @lo__strillone: @stanzaselvaggia La barca è partita dalla Turchia che confina con l’Europa via terra, i colpevoli sono tutti gli stati E… - ICaloisi : Non capisco che c'è di sconveniente nei corridoi umanitari e nell'impedire i viaggi sui barconi. Che si apra un'inc… -