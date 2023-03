Europei atletica indoor 2023 | azzurro Weir oro nel peso a Istanbul

(Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Medaglia d’oro per l’Italia ai Campionatidi. Neltrionfa l’Zanecon uno straordinario lancio a 22,06 e abbatte due volte il record nazionale al coperto, dopo averlo già migliorato con 21,86. È la medaglia italiana numero 100 nelle 37 edizioni dell’evento, ma anche il secondo titolo nel getto dela 27 anni dal successo di Paolo Dal Soglio che ora allena il nuovo campione d’Europa. Una gara esaltante in cui il 27enne delle Fiamme Gialle diventa il secondodi sempre oltre la barriera dei ventidue metri: soltanto l’olimpionico Alessandro Andrei ci era riuscito all’aperto arrivando fino al 22,91 del record mondiale. Il botta e risposta tra, ...

Strepitosa medaglia d'oro per Zane Weir con tanto di record italiano doppiamente migliorato nel getto del peso agli Europei indoor di atletica 2023 in corso di svolgimento a Istanbul. Mentre Leonardo Fabbri non brilla e chiude con sei nulli su sei una finale davvero deludente che lo vede regalato all'ottavo posto. Zane Weir regala una meravigliosa medaglia d'oro all'Italia agli Europei Indoor di atletica in corso a Istanbul. Il 27enne delle Fiamme Gialle si è laureato campione europeo nel getto del peso, conquistando la 100esima medaglia italiana nella storia della manifestazione.

Il pesista delle Fiamme Gialle, classe 1995, con 22.06 fa il nuovo record personale, primato italiano indoor e miglior prestazione europea della stagione al terzo lancio. Medaglia di legno per Nadia Battocletti nei 3000 metri femminili degli Europei indoor 2023 di atletica leggera a Istanbul (Turchia). L'azzurra ha dato tutto quello che aveva per tenere il ritmo delle migliori.