Eurolega, Panathinaikos - Efes 82 - 87: highlights (Di venerdì 3 marzo 2023) Gli highlights della vittoria 87 - 82 dell'Efes sul parquet del Panathinaikos nella 26esima giornata di ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 3 marzo 2023) Glidella vittoria 87 - 82 dell'sul parquet delnella 26esima giornata di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lauranjhons : RT @AlbertoRossi70: Basket, Eurolega – Giovedì 2 marzo si disputeranno i seguenti cinque incontri del 26° turno: Barcellona vs Zalgiris Kau… - AlbertoRossi70 : Basket, Eurolega – Giovedì 2 marzo si disputeranno i seguenti cinque incontri del 26° turno: Barcellona vs Zalgiris… - bball_evo : EUROLEGA ???? - Il primo ministro ???? Mitsotakis ha dichiarato 3 giorni di lutto nazionale dopo la tragedia ferroviari… - GazzettinoL : Basket EUROLEGA 26a Barcellona-Zalgiris Kaunas Giovedì Bayern Monaco-Stella Rossa Panathinaikos-Efes Istanbul AS… - Marcocap14 : RT @vnb_andrea: Awudu Abass non giocava una gara di EuroLega dal 5/04/2018 (Milano-Panathinaikos). Oggi esordio in EL con la Virtus Bologna… -