(Di venerdì 3 marzo 2023) Ilsi impone sui lettoni dello Zalgiris con il punteggio di 93-74 nella ventiseiesima giornata didi basket. I, grazie al successo odierno, sialcapolista, prima ma tallonata dai catalani. Vince anche il, che con il successo sul Maccabi Tel Aviv per 86-57 consolida il quinto posto. Vittorie anche del Partizan (su Alba Berlino per 88-74), Bayern(87-80 sulla Stella Rossa) e Anadolu Efes, che sconfigge il Panathinaikos per 87-82. RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Eurolega 2022/2023: vincono Barcellona e Monaco, i Blaugrana avvicinano l'Olympiacos - SportInTV_IT : Eurolega 2022/2023: la 26a giornata su Sky Sport e Eleven Sports - Berta_SergiBS : @ohmyramsey Complimenti per l'Eurolega 2022/23 - bball_evo : EUROLEGA ?????? - Andiamo a vedere i 5 punti più interessanti del 25° Round con il Barcellona che batte Mike e l'Efes… -

Basket- 2023 Serie A1 femminile Squadra Virtus Bologna Femminile Con la 14°, ed ultima giornata ... Ecco le sue parole 'Affronteremo l'ultima partita dicontro una delle squadre più ...Il programma con le date, gli orari e come vedere in tv le partite della 26giornata dell'/2023 di basket . Turno che vede in scena due incontri di altissimo livello per le italiane, che affrontano squadre di alta classifica. In particolare, la Virtus Bologna è attesa dalla ......di comunicare di aver firmato un accordo di collaborazione fino al termine della stagione/203 ... Coppa Italia, Supercoppa Italiana), facendo il proprio esordio anche in. Nei due anni ...

Eurolega 2022/2023: vincono Barcellona e Monaco, i Blaugrana ... SPORTFACE.IT

Dopo la bella affermazione di settimana scorsa contro il Baskonia, la Virtus Bologna è pronta per tornare a giocare nell’Eurolega 2023. La squadra di coach Sergio Scariolo scenderà in campo domani ser ...Domani sera alle 18:45 il Fenerbahçe ospiterà in Turchia la Virtus Segafredo Bologna. Oltre al neo arrivato Tyler Dorsey, i turchi potrebbero finalmente ...