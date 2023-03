EuroIndoor di Atletica | strepitoso Zane Weir | è oro nel lancio del peso

(Di venerdì 3 marzo 2023) Istanbul – Della nuova generazione di lanciatori azzurri, oggiè il nuovo campione europeo. E’ la favola tricolore dell’leggera italiana che festeggia la medaglia numero 100 della Nazionale, in tutta la storia azzurra e la prima del 2023 della spedizione in Turchia. Durante i Campionati Europei Indoor in svolgimento a Istanbul, l’atleta delle Fiamme Gialle realizza unfino a 22,06 e firma il nuovo record italiano. E’ una vittoria storica che arriva dopo 27 anni dal trionfo di Paolo Dal Soglio, suo allenatore oggi. La gara diè stata esaltante e spettacolare, con botta e risposta personali agli avversari. Ha superato il suo vecchio primato indoor di 21,67 e si lancia tra i migliori cinque al mondo. Il neocampione europeo indoor dei lanci del ...

Mattinata di qualificazioni agrodolce per i colori azzurri aglidi Istanbul. Dei quattordici atleti impegnati nei turni sono promossi in sette, non più del 50% quindi. Mentre Sveva Gerevini, dopo due prove del pentathlon, è dodicesima con 2609 punti (...Atakoy Arena, metà mattina ora di Istanbul: vigilia della prima giornata degli. Nell'impianto segni di lutto e striscioni che ricordano il dolore per le vittime del sisma del 6 febbraio che ha devastato Turchia e Siria. C'è anche Marcell Jacobs nel folto gruppo ...Tante belle cose per l'Italia dell'nel primo giorno daa Istanbul dedicato alle qualificazioni. Tante belle, qualche piccolo scivolone e un tonfo. E da domani saranno medaglie : gli azzurri sono nella storia a quota ...

Atletica, Euroindoor parte a Istanbul: azzurri a caccia di medaglie. Ecco le gare in programma ilmessaggero.it

Grande impresa dell'azzurro, che trionfa a Istanbul con un fantastico lancio a 22,06 e abbatte per due volte consecutive il record nazionale al coperto. Prima gioia per l'Italia ...Seconda giornata di gare agli Europei indoor di Istanbul. Prima sessione con in palio le medaglie e l'Italia ha battuto un colpo.