EuroIndoor di Atletica | gli Azzurri in gara nella seconda giornata

(Di venerdì 3 marzo 2023) Istanbul – Sono 18 gliche sicuramente gareggeranno venerdì 3 marzo nel day-2 dei Campionati Europei indoor dia Istanbul. Ad aprire lasarà il pentathlon di Sveva Gerevini: la prima prova dei 60 ostacoli è in programma alle 7 italiane (le 9 in Turchia). La primatista italiana affronterà le sue cinque gare nell’arco di dodici ore, con la chiusura alle 19.05 negli 800 metri conclusivi. Salto in lungo alle 7.10 per Mattia Furlani, il più giovane della spedizione azzurra (diciott’anni da nemmeno un mese): la misura di qualificazione diretta alla finale è fissata a 7,95 oppure bisogna rimanere tra i primi otto. Cinque minuti dopo, alle 7.15, prende il via l’eliminatoria del salto con l’asta: in pedana Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, chiamate a seguire la progressione di 4,10-4,30-4,45-4,55-4,65. Quest’ultima ...