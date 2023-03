EuroIndoor di Atletica | domani in gara Marcell Jacobs | obiettivo oro nei 60 metri

(Di venerdì 3 marzo 2023) Istanbul – Sabato è il giorno diagli Europei Indoor dia Istanbul. Nel day-3 della rassegna continentale irrompono i 60maschili, con i tre turni previsti nel giro di dodici ore, tra le sette della mattina italiana (le 9 in Turchia) e le sette di pomeriggio. Il campione olimpico, insieme agli altri sprinter tra cui gli azzurri Samuele Ceccarelli e Roberto Rigali, inizierà l’avventura con il primo round in programma dalle 7.20. Saranno cinque le batterie, ognuna delle quali mette a disposizione quattro pass diretti per la semifinale. L’oro in carica e primatista europeoè nell’ultima batteria, alle 7.48, in quinta corsia, al fianco dello svizzero Pascal Mancini (sesta corsia). Con lui anche il tedesco Yannick Wolf e il francese Jeff Erius. Avanti per ripescaggio ...

Mattinata di qualificazioni agrodolce per i colori azzurri aglidi Istanbul. Dei quattordici atleti impegnati nei turni sono promossi in sette, non più del 50% quindi. Mentre Sveva Gerevini, dopo due prove del pentathlon, è dodicesima con 2609 punti (...Atakoy Arena, metà mattina ora di Istanbul: vigilia della prima giornata degli. Nell'impianto segni di lutto e striscioni che ricordano il dolore per le vittime del sisma del 6 febbraio che ha devastato Turchia e Siria. C'è anche Marcell Jacobs nel folto gruppo ...Tante belle cose per l'Italia dell'nel primo giorno daa Istanbul dedicato alle qualificazioni. Tante belle, qualche piccolo scivolone e un tonfo. E da domani saranno medaglie : gli azzurri sono nella storia a quota ...

Atletica, Europei indoor 2023. Primo oro e centesima medaglia indoor per l'Italia RaiNews

Grande impresa dell'azzurro, che trionfa a Istanbul con un fantastico lancio a 22,06 e abbatte per due volte consecutive il record nazionale al coperto. Prima gioia per l'Italia ...Seconda giornata di gare agli Europei indoor di Istanbul. Prima sessione con in palio le medaglie e l'Italia ha battuto un colpo.