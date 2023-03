EuroIndoor di Atletica | Battocletti è quarta nei 3000 metri e Arese è quinto nei 1500

(Di venerdì 3 marzo 2023) Istanbul – Fantastica medaglia d’oro per l’Italia ai Campionati Europei Indoor dia Istanbul. Nel peso trionfa l’azzurro Zane Weir con uno straordinario lancio a 22,06 e abbatte due volte il record nazionale al coperto, dopo averlo già migliorato con 21,89. (leggi qui) È la medaglia italiana numero 100 nelle 37 edizioni dell’evento, ma anche il secondo titolo nel getto del peso a 27 anni dal successo di Paolo Dal Soglio che ora allena il nuovo campione d’Europa. Una gara esaltante in cui il 27enne delle Fiamme Gialle diventa il secondo azzurro di sempre oltre la barriera dei ventidue: soltanto l’olimpionico Alessandro Andrei ci era riuscito all’aperto arrivando fino al 22,91 del record mondiale. Spettacolare il botta e risposta tra Weir, capace di superare ampiamente (al secondo e al terzo turno) il suo primato italiano indoor di 21,67 ...

Mattinata di qualificazioni agrodolce per i colori azzurri agli Europei indoor di Istanbul. Dei quattordici atleti impegnati nei turni sono promossi in sette, non più del 50% quindi. Mentre Sveva Gerevini, dopo due prove del pentathlon, è dodicesima con 2609 punti

Grande impresa dell'azzurro, che trionfa a Istanbul con un fantastico lancio a 22,06 e abbatte per due volte consecutive il record nazionale al coperto.