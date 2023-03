Eun Sun Kim, dalla paura del palco a direttrice d’orchestra (Di venerdì 3 marzo 2023) Questa edizione di La bohème è una celebrazione (venne allestita per la Scala esattamente 60 anni fa da Franco Zeffirelli, di cui nel 2023 ricorre il centenario della nascita) e sul podio del teatro milanese arriva chi del capolavoro pucciniano se ne intende: Eun Sun Kim, la conductor coreana che proprio con la storia di Rodolfo e Mimì nel 2012 fece il suo debutto nella direzione d’orchestra, a Francoforte. I biglietti sono esauriti da settimane, ma c’è una chance per tutti: la rappresentazione del 14 marzo sarà trasmessa in diretta dalla neonata televisione scaligera. Leggi anche › La direttrice d’orchestra Oksana Lyniv: «Ho una missione per la mia Ucraina» “Suonavo a orecchio” Eun Sun Kim (foto Kim Tae-hwan ). ... Leggi su iodonna (Di venerdì 3 marzo 2023) Questa edizione di La bohème è una celebrazione (venne allestita per la Scala esattamente 60 anni fa da Franco Zeffirelli, di cui nel 2023 ricorre il centenario della nascita) e sul podio del teatro milanese arriva chi del capolavoro pucciniano se ne intende: Eun Sun Kim, la conductor coreana che proprio con la storia di Rodolfo e Mimì nel 2012 fece il suo debutto nella direzione d’orchestra, a Francoforte. I biglietti sono esauriti da settimane, ma c’è una chance per tutti: la rappresentazione del 14 marzo sarà trasmessa in direttaneonata televisione scaligera. Leggi anche › Lad’orchestra Oksana Lyniv: «Ho una missione per la mia Ucraina» “Suonavo a orecchio” Eun Sun Kim (foto Kim Tae-hwan ). ...

