Ethan Hawke sorprende i fan dei Fall Out Boy collaborando a uno dei nuovi brani della band (Di venerdì 3 marzo 2023) L'attore, regista e produttore Ethan Hawke è apparso a sorpresa nella tracklist del nuovo album dei Fall Out Boy e i fan del gruppo hanno condiviso le proprie reazioni sorprese. Ethan Hawke ha sempre avuto un legame molto forte con la musica, tuttavia i fan dei Fall Out Boy sono rimasti sorpresi dall'annuncio che uno dei nuovi brani della band è una collaborazione con l'attore. Sul profilo ufficiale del gruppo è stata infatti pubblicata la tracklist dell'album So Much (For Stardust), in arrivo il 24 marzo. Tra i titoli della canzoni che compongono l'ottavo album dei Fall Out Boy c'è anche The Pink Seashell e, accanto al titolo si segnala che è stata incisa in studio con la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 marzo 2023) L'attore, regista e produttoreè apparso a sorpresa nella tracklist del nuovo album deiOut Boy e i fan del gruppo hanno condiviso le proprie reazioni sorprese.ha sempre avuto un legame molto forte con la musica, tuttavia i fan deiOut Boy sono rimasti sorpresi dall'annuncio che uno deiè una collaborazione con l'attore. Sul profilo ufficiale del gruppo è stata infatti pubblicata la tracklist dell'album So Much (For Stardust), in arrivo il 24 marzo. Tra i titolicanzoni che compongono l'ottavo album deiOut Boy c'è anche The Pink Seashell e, accanto al titolo si segnala che è stata incisa in studio con la ...

