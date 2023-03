Estetista Cinica, le foto senza filtri che mostrano la pancia: "A 16 anni la prima pancera" (Di venerdì 3 marzo 2023) Reggiseno a triangolo nero con i pois bianchi e slip neri. Così Cristina Fogazzi, meglio nota con il nome social di Estetista Cinica, si mostra su Instagram tra uno scatto in bianco e nero e uno a colori in cui si prende tra le mani la... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 marzo 2023) Reggiseno a triangolo nero con i pois bianchi e slip neri. Così Cristina Fogazzi, meglio nota con il nome social di, si mostra su Instagram tra uno scatto in bianco e nero e uno a colori in cui si prende tra le mani la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @rep_milano: L’estetista cinica Cristina Fogazzi: “Da ragazzina odiavo la mia pancia, ora ho capito che ho molto altro da amare di me” h… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: L’estetista cinica Cristina Fogazzi si spoglia per la body positivity: “Da ragazzina odiavo la mia pancia, ora ho capito ch… - repubblica : L’estetista cinica Cristina Fogazzi si spoglia per la body positivity: “Da ragazzina odiavo la mia pancia, ora ho c… - rep_milano : L’estetista cinica Cristina Fogazzi: “Da ragazzina odiavo la mia pancia, ora ho capito che ho molto altro da amare… - lacarmensan : @Belisa_C @simonagiacobbi “L’estetista cinica si dichiara inesperta in fatto di makeup ma competente in temi di estetica” onesta insomma -