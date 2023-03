Estetista cinica in intimo su Instagram: “Non fatevi convincere che il vostro corpo sia sbagliato” (Di venerdì 3 marzo 2023) Estetista cinica: “Non fatevi convincere che vostro corpo sia sbagliato” Cristina Fogazzi, 48 anni, meglio conosciuta come Estetista cinica ha postato delle foto su Instagram che la ritraggono in intimo in nome della body positivity. “Ho sempre odiato la mia pancia e quei due cuscinetti sui fianchi”, scrive sotto il post. “Ho messo la prima pancera a 16 anni per andare per la prima volta a una festa “da adolescenti”, quelle dove si limona per capirci. Io non bevevo per non far gonfiare la pancia. Avevo un tubino nero aderente di Benetton, pesavo 50 chili e stavo chiusa in una pancera comprata da mia mamma al mercato del paese”, racconta Fogazzi. Visualizza questo post su ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023): “Nonchesia” Cristina Fogazzi, 48 anni, meglio conosciuta comeha postato delle foto suche la ritraggono inin nome della body positivity. “Ho sempre odiato la mia pancia e quei due cuscinetti sui fianchi”, scrive sotto il post. “Ho messo la prima pancera a 16 anni per andare per la prima volta a una festa “da adolescenti”, quelle dove si limona per capirci. Io non bevevo per non far gonfiare la pancia. Avevo un tubino nero aderente di Benetton, pesavo 50 chili e stavo chiusa in una pancera comprata da mia mamma al mercato del paese”, racconta Fogazzi. Visualizza questo post su ...

