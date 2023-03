"Essere mafiosi è un onore", il pizzino di Matteo Messina Denaro (Di venerdì 3 marzo 2023) Matteo Messina Denaro si sentiva perseguitato dalla Stato. Lo scrive in uno dei pizzini ritrovata a casa della sorella Rosalia, arrestata per associazione mafiosa e per aver favorito la sua latitanza. “siamo stati perseguitatati – scrive come se fossimo canaglie. Siamo diventati una razza da cancellare anche se siamo figli di questa terra di Sicilia. Essere incriminati di mafiosità lo ritengo un onore”. Tra le righe di queste lettere si percepisce il delirio di onnipotenza dell’ex latitante, capo di cosa nostra. “hanno costruito una grande bugia – scrive ancora – noi il male loro il bene”. Credeva di Essere un intoccabile convinto che la storia, un giorno gli avrebbe dato ragione. Invece lo stato ha vinto. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 marzo 2023)si sentiva perseguitato dalla Stato. Lo scrive in uno dei pizzini ritrovata a casa della sorella Rosalia, arrestata per associazione mafiosa e per aver favorito la sua latitanza. “siamo stati perseguitatati – scrive come se fossimo canaglie. Siamo diventati una razza da cancellare anche se siamo figli di questa terra di Sicilia.incriminati dità lo ritengo un”. Tra le righe di queste lettere si percepisce il delirio di onnipotenza dell’ex latitante, capo di cosa nostra. “hanno costruito una grande bugia – scrive ancora – noi il male loro il bene”. Credeva diun intoccabile convinto che la storia, un giorno gli avrebbe dato ragione. Invece lo stato ha vinto.

