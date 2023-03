Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eliamonterosso : RAGAZZINI DELL'ESERCITO DI KIEV CATTURATI A BAKHMUT Video della Wagner mostra due ragazzini e un uomo anziano arruo… - iconanews : Esercito Kiev esorta le famiglie a lasciare Kupiansk - LorenzoOlivier : RT @TMassimo6: Esercito di Kiev a Bakhmut: «PERDIAMO 1-2 COMPAGNIE AL GIORNO, INTERI BATTAGLIONI IN UNA SETTIMANA ... NON NE VALE LA PENA»… - isladecoco7 : RT @Adriano72197026: A quanto pare, Musk è stufo dei vari bot e dei vari propagandisti NATo che mettono la bandiera ucraina sul loro profil… - ilpiccologiulio : RT @Adriano72197026: A quanto pare, Musk è stufo dei vari bot e dei vari propagandisti NATo che mettono la bandiera ucraina sul loro profil… -

Kupiansk è ritenuta dall'del Cremlino un importante snodo di approvvigionamento. L'amministrazione militare ha affermato che l'ordine di evacuazione è dovuto alla "situazione di sicurezza ...Leggi anche Il delirio di Putin controe l'Occidente e la minaccia nucleare: 'L'Ucraina ha ...Russia ' non ha limiti " sulla spesa per la guerra in Ucraina e sta " dando tutto ciò che l'...L'russo, ormai completamente allo sbando, non opponeva resistenza, mentre i reparti delle ... Le truppe tedesche occupanonel marzo 1918 Dominio pubblico Il 21 febbraio i tedeschi presero ...

Esercito Kiev esorta le famiglie a lasciare Kupiansk Agenzia ANSA

La diplomazia di Cremlino non usa mezze misure e annuncia quando la guerra in Ucraina potrà definirsi conclusa. Il ministero degli Esteri ...Il comando militare di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, ha esortato le famiglie e le persone "con mobilità ridotta" di lasciare Kupiansk a causa dei "costanti" bombardamenti da parte delle forze russe ...