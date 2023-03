Esce Daisy Jones & The Six su Prime Video, l’attesa serie musical dal best-seller di successo: con Riley Keough e Sam Claflin (Di venerdì 3 marzo 2023) Al via Daisy Jones and The Six su Prime Video, l’attesa serie musicale tratta dal best-seller di successo di Taylor Jenkins Reid. Lo show narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Nel 1977, Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici – Daisy Jones (interpretata da Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) – la band è uscita dall’anonimato e ha avuto un grandissimo successo, ma in seguito a un concerto sold-out al Soldier Field di Chicago sparisce. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Al viaand The Six sue tratta daldidi Taylor Jenkins Reid. Lo show narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Nel 1977,; The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici –(interpretata da) e Billy Dunne (Sam) – la band è uscita dall’anonimato e ha avuto un grandissimo, ma in seguito a un concerto sold-out al Soldier Field di Chicago sparisce. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band ...

