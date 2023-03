Eretici a Tor Bella Monaca: caro Montanari, ora non mollare la presa (Di venerdì 3 marzo 2023) Torno verso casa che è ormai notte fonda e intanto penso a quello che è successo a Roma. Dove si è vinta una scommessa e anche se solo per il tempo di una sera si sono dilatati i confini di una città. La luce rossa del semaforo mi impone di frenare. Mi fermo e torno indietro di un paio di ore. Teatro Tor Bella Monaca, tra meno di venti minuti andranno in scena gli Eretici, una galleria di personaggi che hanno detto No al pensiero unico e all’indifferenza, manco avessero saputo quanto sarebbero stati attuali in questi giorni. Tomaso Montanari, e già non servirebbe aggiungere altro, insieme a due fuoriclasse che fanno da contraltare: Daniela Morozzi, attrice di teatro, cinema e televisione e Stefano ‘Cocco’ Cantini, sassofonista noto a livello internazionale. Voce, interpretazione e musica. Gli ingredienti ci sono e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Torno verso casa che è ormai notte fonda e intanto penso a quello che è successo a Roma. Dove si è vinta una scommessa e anche se solo per il tempo di una sera si sono dilatati i confini di una città. La luce rossa del semaforo mi impone di frenare. Mi fermo e torno indietro di un paio di ore. Teatro Tor, tra meno di venti minuti andranno in scena gli, una galleria di personaggi che hanno detto No al pensiero unico e all’indifferenza, manco avessero saputo quanto sarebbero stati attuali in questi giorni. Tomaso, e già non servirebbe aggiungere altro, insieme a due fuoriclasse che fanno da contraltare: Daniela Morozzi, attrice di teatro, cinema e televisione e Stefano ‘Cocco’ Cantini, sassofonista noto a livello internazionale. Voce, interpretazione e musica. Gli ingredienti ci sono e ...

