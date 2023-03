(Di venerdì 3 marzo 2023) La morte di Maurizio, avvenuta una settimana fa, ha lasciato un grande vuoto nel mondo del giornalismo e della tv. Al tempo stesso non sono mancate lerelative alla presuntadie che hanno portato al recente intervento dell’avvocato diDee della stessa famiglia del giornalista scomparso.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DSantanche : Oggi perdiamo un gigante della televisione italiana, un professionista dalle grandi qualità intellettuali e cultura… - blogtivvu : Eredità Costanzo, “notizie false”: Maria De Filippi “sorpresa e addolorata” #mariadefilippi - RenatoPaladino5 : Maurizio Costanzo, l'eredità divisa tra Maria De Filippi e i figli. Ma la famiglia chiarisce: «La verità sul patrim… - QuotidianPost : Maurizio Costanzo eredità: il diniego di Maria de Filippi - infoitcultura : Eredità Maurizio Costanzo, Maria De Filippi sbotta: «Addolorata, notizie false» -

, avvocato smentisce le notizie Le notizie fino ad oggi circolate in merito all'disi sono rivelate del tutto infondate. Secondo ciò che era emerso, il patrimonio ...... all'uscita della Chiesa degli Artisti a Roma dove ha partecipato ai funerali diseduto in ... Chi può raccogliere la suaNessuno ' .Che riporta la loro rabbia per le indiscrezioni apparse nei giorni scorsi sull'effettivo valore dell'lasciata da Maurizioalla moglie e ai suoi tre figli, Camilla, Saverio e Gabriele.