Era uscito dal carcere 13 giorni prima: scatena l’inferno e prende a testate un poliziotto a Roma (Di venerdì 3 marzo 2023) La Polizia ha arrestato un italiano di 48 anni accusato di tentata estorsione aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Numerose chiamate al 112 Numero unico di emergenza europeo hanno segnalato un uomo in escandescenza all’interno di un condominio a Roma. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno notato il 48enne che stava suonando insistentemente al citofono della madre e che si era creato all’interno del condominio un giaciglio nel quale dimorava. Una volta visti i poliziotti, l’uomo, che era uscito dal carcere solo 13 giorni prima proprio per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’anziana donna, con un passato da pugile, ha cercato di estorcere proprio a loro l’acquisto di sigarette e di alcolici. Al rifiuto degli agenti, l’uomo ha minacciato di fare lo stesso con una ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023) La Polizia ha arrestato un italiano di 48 anni accusato di tentata estorsione aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Numerose chiamate al 112 Numero unico di emergenza europeo hanno segnalato un uomo in escandescenza all’interno di un condominio a. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno notato il 48enne che stava suonando insistentemente al citofono della madre e che si era creato all’interno del condominio un giaciglio nel quale dimorava. Una volta visti i poliziotti, l’uomo, che eradalsolo 13proprio per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’anziana donna, con un passato da pugile, ha cercato di estorcere proprio a loro l’acquisto di sigarette e di alcolici. Al rifiuto degli agenti, l’uomo ha minacciato di fare lo stesso con una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GalassiRossella : @Automan11111 i sondaggi evidentemente non sono affidabili, altrimenti ieri sera sarebbe uscito edoardo, fino ad un… - aalessan : RT @vivoperviveree: io provo imbarazzo e schifo perché fino a due minuti prima era lì ad elogiarlo in tutti i modi e appena uscito dici non… - MartinEden31163 : RT @SalaLettura: se le donne se ne andavano e si ritrovava con un amico si calmava subito, era come se fosse uscito dalla Fabbrica Bukowski… - martina_myt_brs : @CRUDELIA__ Ma poi che sta male, aveva solo avuto una puntata in cui era uscito male! - 2009_REMASTER : la sinistra riparta da ultimo? non era amico di un fascistello? ma da dove le è uscito -