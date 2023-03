... e Official Airline Partner dello United Rugby Championship (URC), dellaKitesports Association e di molte altre discipline tra cui, padel, squash e tennis. Compagnia aerea ...... dove le giocatrici si confronteranno in qualità di campionesse in carica, i Campionati d'Europa di Horseball a Caselle di Sommacampagna (15/19 agosto), il CSI5* di Roma al Circo Massimo -...... dove le giocatrici si confronteranno in qualita' di campionesse in carica, i Campionati d'Europa di Horseball a Caselle di Sommacampagna (15/19 agosto), il CSI5* di Roma al Circo Massimo -...

Equitazione, Global Champions League 2023: I Riesenbeck International vincono la prima tappa a Doha OA Sport

Dal 2 al 4 marzo si terrà a Doha, in Qatar, come consuetudine, la prima tappa del Longines Global Champions Tour 2023: gare a squadre di Champions League previste entrambe venerdì 3, con la prima ...