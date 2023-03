(Di venerdì 3 marzo 2023) MILANO – “Si parte. Il 31, teatro Sociale. Non vedo l’ora di cominciare: prove, nuova scaletta, qualche restyling sugli arrangiamenti… e altro. Vi aspetto per la prima riunione del nostro club”. E’ quanto scrive sui suoi canali social(foto) nel presentare il, che partirà il prossimo 31dal teatro Sociale dicon l’attesa. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PieroTorrismo : Enrico Ruggeri sempre io ?? @augustociardi75 @AndreaCorallo10 @MatBon_ - GammaStereoRoma : Enrico Ruggeri - Una storia da cantare - radiocalabriafm : ENRICO RUGGERI - L'ALTRA MADRE - GammaStereoRoma : Enrico Ruggeri - Poco più di niente - Chiaraema1 : RT @pambrogig: @enricoruggeri Ruggeri il mare d'inverno: una delle più belle canzoni mai scritte. Grazie Ruggeri, io adoro il mare d'invern… -

'La casa in riva al mare' di Lucio Dalla eseguita da, Erica Mou e Fausto Mesolella Quando Franco Battiato mi chiese di organizzare a Milo, dove abitava e dove anche Lucio Dalla aveva ...Un rapporto molto stretto quello tra il settantottenne e la kermesse canora: sette volte in gara, con la vittoria nel 1987 insieme ae Umberto Tozzi, e tre edizioni come presentatore. ...Bach interpretato dagli allievi della classe di organo del M°Viccardi. Il calendario si ... sax tenore e soprano; Angela Malagisi, voce; Vincenzo Panepinto, chitarra elettrica; Giacomo, ...

Enrico Ruggeri, il 31 marzo a Mantova la data zero del nuovo tour L'Opinionista

Il 4 marzo in tutta Italia hanno organizzato manifestazioni per ricordarlo. Io sarò a Napoli, dove al MANN ci sarà la conferenza stampa di presentazione e l’inaugurazione della mostra dedicata ...In gara nel 2022 e co-conduttore nell’ultima edizione, il cantante bolognese è tornato sul suo rapporto con il Festival ...