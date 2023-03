Enna: assemblea autorizzata a scuola sulla cannabis. Entra la polizia e identifica gli studenti (Di venerdì 3 marzo 2023) Ieri mattina, la polizia ha fatto irruzione all’interno dell’istituto superiore Majorana-Cascino, nell’Ennese, interrompendo un’assemblea autorizzata sulla legalizzazione della cannabis, organizzata dall’associazione “Meglio legale”. Nonostante la preside avesse comunicato agli agenti che l’evento era stato regolarmente autorizzato, questi ultimi avrebbero comunque proceduto a identificare gli organizzatori e i partecipanti, la maggior parte dei quali studenti. L’incontro L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Ieri mattina, laha fatto irruzione all’interno dell’istituto superiore Majorana-Cascino, nell’Ennese, interrompendo un’legalizzazione della, organizzata dall’associazione “Meglio legale”. Nonostante la preside avesse comunicato agli agenti che l’evento era stato regolarmente autorizzato, questi ultimi avrebbero comunque proceduto are gli organizzatori e i partecipanti, la maggior parte dei quali. L’incontro L'articolo

