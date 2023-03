Engineering e Almaviva fanno squadra per la Piattaforma Nazionale di Telemedicina (Di venerdì 3 marzo 2023) Due tra le principali aziende nell’ambito dell’innovazione fanno squadra e si aggiudicano la concessione Agenas per la progettazione, realizzazione e gestione della Piattaforma Nazionale di Telemedicina: si tratta di Engineering, attiva nella digitalizzazione dei processi per aziende e PA, e Almaviva, gruppo italiano di innovazione digitale, che unite in un Raggruppamento temporaneo d’impresa (Rti) scendono in campo per scrivere la governance Nazionale della sanità digitale. In linea con gli obiettivi della Missione 6 del Pnrr, la Piattaforma servirà a mettere in contatto l’Amministrazione centrale con le Amministrazioni locali al fine di realizzare una governance integrata tra i servizi sanitari regionali di ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 marzo 2023) Due tra le principali aziende nell’ambito dell’innovazionee si aggiudicano la concessione Agenas per la progettazione, realizzazione e gestione delladi: si tratta di, attiva nella digitalizzazione dei processi per aziende e PA, e, gruppo italiano di innovazione digitale, che unite in un Raggruppamento temporaneo d’impresa (Rti) scendono in campo per scrivere la governancedella sanità digitale. In linea con gli obiettivi della Missione 6 del Pnrr, laservirà a mettere in contatto l’Amministrazione centrale con le Amministrazioni locali al fine di realizzare una governance integrata tra i servizi sanitari regionali di ...

