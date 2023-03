Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Empoli, Zanetti: 'La scelta su Caputo, i tempi per Destro. Parisi? La verità sulla cessione': Alla vigilia della pa… - FcInterNewsit : Empoli, Zanetti: 'Ultima stagione qui per Parisi? A me interessa solo una cosa' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Monza-Empoli, Zanetti: “Speso molto col Napoli. Sarà una gara da tripla. Destro…” - Mediagol : Monza-Empoli, Zanetti: “Speso molto col Napoli. Sarà una gara da tripla. Destro…” - Fantacalcio : Empoli-Monza: la conferenza di Zanetti -

Assente invece Dany Mota che a inizio settimana si era presentato in stampelle al campo d'allenamento, traffico a centrocampo, al pari di Palladino, recupera pedine importanti che ...L'si sta preparando per affrontare il Monza nella prossima sfida di campionato epotrebbe ritrovare Caputo L'si sta preparando per affrontare il Monza nella prossima sfida di campionato epotrebbe ritrovare Caputo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello ...Dall'altra parteritrova Akpa - Akpro e Bandinelli a centrocampo, mentre in attacco (senza ...(4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa - Akpro, Marin, Bandinelli; ...

LIVE TMW - Empoli, Zanetti: "Monza squadra forte nei singoli e nell'impianto di gioco" TUTTO mercato WEB

Ciccio Caputo è pienamente recuperato. Ne ha parlato così l’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti in conferenza: “Abbiamo recuperato Caputo che per noi è un giocatore importante”. EBUEHI – “Dobbiamo ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...