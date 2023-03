Empoli | Zanetti | «Contro il Monza gara equilibrata | su Caputo…»

(Di venerdì 3 marzo 2023) Le parole di Paolo, allenatore dell’, alla vigilia dellail. Tutti i dettagli Paoloha parlato in conferenza stampa alla vigilia di. PAROLE – «Le caratteristiche delsono evidenti, giocano bene con giocatori di ottima qualità. Hanno una rosa profonda e stanno crescendo, sono una squadra temibile. Uniscono un’ottima idea di gioco a ottimi giocatori. Abbiamo recuperato Caputo che per noi è un giocatore importante. Dobbiamo fare una valutazione su Ebuehi, ma partirà solo al 100%, altrimenti ci sarà Stojanovic che scalpita. La squadra sta bene, abbiamo speso molto col Napoli ma è inutile andare a ripeterci. Adesso ricomincia un altro periodo e vogliamo dimostrare di essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Empoli, Zanetti: 'Vogliamo dimostrare di essere cresciuti. Destro? Dopo la sosta' - Luxgraph : Monza-Empoli, conferenza Zanetti: il futuro di Parisi e le condizioni di Caputo - sportface2016 : #Empoli, #Zanetti: 'Il #Monza ha qualità, sarà una sfida equilibrata' - DiMarzio : #Empoli, Zanetti annuncia il recupero di #Caputo. Le ultime su Destro ?? - sportli26181512 : Empoli, Zanetti: 'La scelta su Caputo, i tempi per Destro. Parisi? La verità sulla cessione': Alla vigilia della pa… -

Le parole di Paolo, allenatore dell', alla vigilia della gara contro il Monza. Tutti i dettagli Paoloha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Monza -. PAROLE - "Le caratteristiche ...Commenta per primo Alla vigilia della partita contro il Monza, l'allenatore dell'Paoloha parlato in conferenza stampa annunciando il ritorno di Caputo : 'L'abbiamo recuperato, per noi è un giocatore importante'. EBUEHI - 'E' da valutare. Giocherà da titolare solo ...Assente invece Dany Mota che a inizio settimana si era presentato in stampelle al campo d'allenamento, traffico a centrocampo, al pari di Palladino, recupera pedine importanti che ...

LIVE TMW - Empoli, Zanetti: "Sarà una gara equilibrata ma Monza forte nei singoli e nel gioco di squadra" TUTTO mercato WEB

Empoli, 3 marzo 2023 - Tornare alla vittoria per non correre ... Una sfida insidiosa, che Paolo Zanetti ha presentato così alla vigilia: "Le caratteristiche del Monza sono evidenti, giocano bene con ...Le caratteristiche del Monza Sono palesi: giocano bene sfruttando un'ottima qualità generale dell'organico a disposizione di Raffaele Palladino, che peraltro sta facendo un eccellente lavoro. Hanno u ...