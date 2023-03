Emir Kusturica: "Ho sognato Diego" (Di venerdì 3 marzo 2023) L'intervista di Sette a Kusturica è stata pubblicata il giorno di Napoli-Lazio. E ai biancocelesti il 'Pibe' realizzò l'unica tripletta con la casacca partenopea. "Ho visto Maradona... innamorato son". A Luca Mastrantonio il regista ha raccontato di aver sognato Diego giovane che giocava con lui nella sua squadra di Sarajevo. Diego, patrimonio del calcio, è di tutti non solo di argentini e napoletani. <<Durante un Mondiale un giornalista serbò gli portò una mia foto e lui la bacio>>, ha dichiarato Kusturica al supplemento del CorSera. E quella volta che il signor Emir sguggì alle tentazioni di prostitute per non perdersi alcuni gol di Maradona... Diego, sacro e profano, hombre del futebol. Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 3 marzo 2023) L'intervista di Sette aè stata pubblicata il giorno di Napoli-Lazio. E ai biancocelesti il 'Pibe' realizzò l'unica tripletta con la casacca partenopea. "Ho visto Maradona... innamorato son". A Luca Mastrantonio il regista ha raccontato di avergiovane che giocava con lui nella sua squadra di Sarajevo., patrimonio del calcio, è di tutti non solo di argentini e napoletani. < >, ha dichiaratoal supplemento del CorSera. E quella volta che il signorsguggì alle tentazioni di prostitute per non perdersi alcuni gol di Maradona..., sacro e profano, hombre del futebol.

