Elly Schlein, la sesta stella: sinistra è chi sinistra fa (Di venerdì 3 marzo 2023) di Giovanni Ceriani Quel Pd che ha provato a disarcionare Conte, istigando Di Maio sulla linea atlantista e draghiana promettendogli mari e monti, incensandolo sui giornali amici (embedded) un giorno sì e l'altro pure, provando a imporre l'omicidio perfetto di Conte e dei Cinquestelle – sia stritolandoli dentro la morsa dell'inutile-voto-utile, sia bandendoli con il sacro anatema di aver osato dissentire da Draghi, osato sporcare l'agenda Draghi, osato incrinare il metodo Draghi – ebbene sì costoro, proprio costoro, non solo hanno visto miseramente fallire il proprio osceno trafficare, avendo anzi rinforzato Conte e i suoi 5stelle, ma addirittura – colmo dei colmi – si sono trovati con Elly Schlein addosso. Anzi, a capo! Questa controreazione, questo effetto "rinculo", è la migliore e più virtuosa sanzione che Letta e i maggiorenti del Pd potessero ...

