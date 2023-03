Elly Schlein incontra Bonaccini: ipotesi di guida unitaria e senza lacerazioni del Pd (Di venerdì 3 marzo 2023) Un partito democratico unito è l'obiettivo: Elly Schlein ha vinto nelle primarie ma tra gli iscritti Bonaccini ha prevalso. E probabilmente bisognerà trovare un equilibrio tra due che - va detto - ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 marzo 2023) Un partito democratico unito è l'obiettivo:ha vinto nelle primarie ma tra gli iscrittiha prevalso. E probabilmente bisognerà trovare un equilibrio tra due che - va detto - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meb : “Elly Schlein sarà presto di fronte ad un bivio: mantenere le sue posizioni nette del congresso e mettere a rischio… - stanzaselvaggia : Ester Mieli, senatrice di Fratelli d’Italia, ritiene che Elly Schlein, andata a Crotone per rendere omaggio alle vi… - ultimora_pol : Crotone, la segretaria del #PD Elly #Schlein rende omaggio alle vittime del naufragio e incontra una giovane donna… - AnnaP1953 : RT @LegaSalvini: ++ ? Durissima prima pagina di “Libero”: “Elly si mette a capo degli sciacalli. Schlein atto primo: rilancia le calunnie d… - alessan75877023 : RT @alesallusti: Come una iena affamata solo per fare vedere che con lei la musica cambia... ?? -