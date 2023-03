Elly Schlein e Guerra in Ucraina: una pericolosa posizione ambigua (Di venerdì 3 marzo 2023) Cosa pensa Elly Schlein sulla Guerra in Ucraina? Difficile saperlo. Ripercorriamo voti e dichiarazioni dell'ultimo anno L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di venerdì 3 marzo 2023) Cosa pensasullain? Difficile saperlo. Ripercorriamo voti e dichiarazioni dell'ultimo anno L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meb : “Elly Schlein sarà presto di fronte ad un bivio: mantenere le sue posizioni nette del congresso e mettere a rischio… - ultimora_pol : Crotone, la segretaria del #PD Elly #Schlein rende omaggio alle vittime del naufragio e incontra una giovane donna… - FranAltomare : I più bei tweet di Elly #Schlein, dal 2011 ad oggi. A thread per ricordarci che sì, lei è quella giusta. - crieghiro : RT @alesallusti: Come una iena affamata solo per fare vedere che con lei la musica cambia... ?? - PaoloRiccardi5 : RT @Lorenzo32843904: Quello a sinistra, incidentalmente sindaco di fratelli d'itaglia, ha fatto ironia sull'aspetto fisico di elly schlein… -