Elly Schlein e Bonaccini verso una guida unitaria e senza lacerazioni del Pd

Da quando nacque il Pd, nel 2007, è passata una era geologica.è la prima leader nativa dei democratici, senza scorie del passato sulle spalle. Le spetta il compito di portare un elettorato di borghesia illuminata, ormai stabilmente ancorato al ...Si è svolto oggi, nella sede bolognese del Partito democratico , un incontro durato circa un'ora e mezza trae Stefano Bonaccini. A margine del quale la neo - letta segretaria del partito ha assicurato che lei e il candidato sconfitto alle primarie "si sono trovati sulla necessità di garantire ...La neo segretaria del Partito democratico,, e il presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini, si sono incontrati questo pomeriggio a Bologna per un primo confronto dopo le primarie di domenica scorsa. I due dem ...

Lite social tra comunisti su Elly Schlein. Rizzo: “Sinistra radical-chic, chi sta con lei è contro di… Il Fatto Quotidiano

Anche stavolta il Pd ha messo in scena l’eterno scontro tra società civile e apparati. Da Moretti a Elly Schlein - di Francesco Cundari Disfida a Berlino. La ministra degli Esteri Baerbock contro il ...L’elezione di Elly Schlein a segretario del Partito democratico è un fatto nuovo e per certi versi entusiasmante, ma non è una buona notizia né per il Pd né per l’Italia né per l’Ucraina. L’operazione ...