(Di venerdì 3 marzo 2023)22, verso il: Oggi pomeriggio, venerdì 3 marzo 2023, è stata registrata l’ultima puntata del talent show che andrà in onda il prossimo 12 marzo su Canale 5, anticipando ildel sabato che decreterà il vincitore.22, duenon passano alchi Niveo e Benedetta sono stati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Kary0026 : @melanchoIichead Secondo me lei ha “vinto”, perché si gode il serale, ha meno stress, meno coreografie da fare (vi… - MondoTV241 : Anticipazioni Amici 22, due eliminati a pochi passi dal Serale #amici22 - commento_amici : @amicii_news Lo schifo nel leggere commenti con su scritto “godo”, ma che cazzo godete, vorrei vedere voi al posto… - BITCHYFit : Alunni eliminati e quelli passati al serale di Amici: le anticipazioni #Amici22 - SunnyLiberty : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? NIVEO e BENEDETTA vengono eliminati perché sono stati gli ultimi due ad essere rimasti, dopo i 15… -

Anticipazioni Amici 22, Puntata del 12 Marzo – sfide, classifiche ed ... MAM-e

Eliminati Amici 22, due allievi fuori (o quasi): ecco chi è andato al serale e il direttore artistico della parte finale del talent show.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...