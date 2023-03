Elena Curtoni seconda per un centesimo nel SuperG di Kvitfjell

(Di venerdì 3 marzo 2023) Quarto podio stagionale per, rimasta a lungo al leader corner del primodifino a che l`austriaca Cornelia Huetter non è riuscita a sopravanzarla per un solo, con il tempo finale di 1`26"83. Terza piazza per Lara Gut-Behrami, staccata di 12 centesimi dalla Huetter e davanti a Mikaela Shiffrin per soli 4 centesimi. Quinto posto per Federica Brignone, a 29 centesimi dalla leader, al termine di una gara all`attacco nella quale ha lasciato qualche decimo nella parte di scorrimento. E` uscita Sofia Goggia, tradita, nella parte finale, da una porta all`uscita di un salto e finita fuori dal tracciato, ma ha comunque mostrato di poter essere veloce anche in questa specialità.Con gli 80 punti conquistati oggiveste il ...

KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Cornelia Huetter beffa per un solo centesimo Elena Curtoni e va a vincere il supergigante di Kvitfjell, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La 30e