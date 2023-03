Edoardo Franco vince MasterChef Italia 12 su Sky e NOW (Di venerdì 3 marzo 2023) MasterChef Italia ha eletto il suo dodicesimo trionfatore: è Edoardo Franco il vincitore di questa edizione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. La proclamazione è avvenuta poco fa, nell’ultimo episodio di questa stagione, dalla voce di Antonino Cannavacciuolo, uno dei giudici del programma insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.Sul podio, protagonisti con lui della finalissima, Thi Hue Dihn e Antonio “Bubu” Gargiulo. Quarto classificato Mattia Tagetto, eliminato al termine del primo episodio della serata in... Leggi su digital-news (Di venerdì 3 marzo 2023)ha eletto il suo dodicesimo trionfatore: èil vincitore di questa edizione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. La proclamazione è avvenuta poco fa, nell’ultimo episodio di questa stagione, dalla voce di Antonino Cannavacciuolo, uno dei giudici del programma insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.Sul podio, protagonisti con lui della finalissima, Thi Hue Dihn e Antonio “Bubu” Gargiulo. Quarto classificato Mattia Tagetto, eliminato al termine del primo episodio della serata in...

