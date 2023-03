Edoardo Franco vince MasterChef 12

(Di venerdì 3 marzo 2023)Il nuovod’Italia è stato eletto. Dopo 24 episodi, a trionfare nella dodicesima edizione del programma di Sky Uno è stato. Una finalissima giocata fino all’ultimo piatto e guidata dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che ha visto il 26enne di Varese imporsi sugli altri due suoi avversari: Antonio ‘Bubu’ Gargiulo e Hue Dinh Thi. Quarto posto, invece, per Mattia Tagetto, eliminato in semifinale. Con la vittoria,si è portato a casa 100.000 euro in gettoni d’oro, oltre alla possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette con la casa editrice Baldini+Castoldi. Inoltre, il primo classificato avrà l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, ...

Antonio Gargiulo, detto Bubu, ha sfiorato il titolo di 12° Masterchef d'Italia: il 19enne di Vico Equense è arrivato in finale, poi vinta dal ...