Edoardo Donnamaria | Antonella e Murgia | il confronto a tre al GF Vip

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PetretoR : Micol che prima cerca di mettere in guardia Donnamaria su Antonella, e poi con la copertura di fidanzarsi con Tavas… - Claudia8Loy : #GFvip #DONNALISI State mó a vedere che nessuno ha pensato di salvare Edoardo Donnamaria - Novella_2000 : Edoardo e Antonella arrivano in studio, confronto a tre con la Murgia (VIDEO) #donnalisi #gfvip - occhibluuu83 : Immagina essere Edoardo Donnamaria e fare la morale ad Antonella Il coraggio @GiuliaSalemi93 @SBruganelli #gfvip… - kim20124 : RT @ElisabettaS: #gfvip Micol, puoi dire quello che vuoi, ma parla la tua faccia... La tua invidia ti schiatta dentro ed é evidente! Magari… -

Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip ha avuto un confronto piuttosto accesso con i concorrenti, in particolare con. Più volte il conduttore del reality show ha rimproverato i ragazzi di abbassare i toni e di parlare solo se interpellati. Ma non è andata esattamente così, ecco perché Signorini ...La trentottesima puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata aperta, tanto per cambiare, sul temae Antonella Fiordelisi. I due piccioncini litigiosi non sono più piccioncini ma sempre litigiosi. Stavolta pare che l'addio sia definitivo (ma mai dire mai). L'influencer non ha ...L'influencer venezuelana mostro il suo supporto ad Antonella Fiordelisi dopo la rottura con: ' Io la capisco'. Oriana ha preso le difese di Antonella nonostante le loro divergenze, ...

Alfonso Signorini durante la diretta del Fratello Vip ha avuto un confronto piuttosto accesso con i concorrenti, in particolare con Edoardo Donnamaria. Più volte il conduttore del reality show ha ...Grande Fratello Vip, un nuovo confronto coinvolge Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Dopo l’ultima crisi affrontata, i tre VIP hanno la possibilità di confrontarsi faccia a ...