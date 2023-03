Ed Sheeran racconta il suo dramma: “mia moglie malata di cancro ma non poteva curarsi” (Di venerdì 3 marzo 2023) perché in attesa della seconda figlia Ed Sheeran è tra i cantautori più amati al mondo. Le sue canzoni sono un successo dopo l’altro, ma ciò non basta a evitargli gli accidenti della vita. Il cantautore britannico ha recentemente raccontato il dramma che lo ha colpito e come sia caduto in una spirale di depressione. «Nel giro di un mese – ha raccontato sui social – mia moglie incinta si è sentita dire di avere un tumore, senza possibilità di cura fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal (e suo produttore, ndr), un fratello per me, è morto improvvisamente». Solo dopo la nascita della secondogenita, la moglie del cantante ha potuto iniziare le cure per il tumore. Non si sa molto della malattia e della vita privata del cantante, essendo molto riservato e protettivo nei confronti ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 marzo 2023) perché in attesa della seconda figlia Edè tra i cantautori più amati al mondo. Le sue canzoni sono un successo dopo l’altro, ma ciò non basta a evitargli gli accidenti della vita. Il cantautore britannico ha recentementeto ilche lo ha colpito e come sia caduto in una spirale di depressione. «Nel giro di un mese – hato sui social – miaincinta si è sentita dire di avere un tumore, senza possibilità di cura fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal (e suo produttore, ndr), un fratello per me, è morto improvvisamente». Solo dopo la nascita della secondogenita, ladel cantante ha potuto iniziare le cure per il tumore. Non si sa molto della malattia e della vita privata del cantante, essendo molto riservato e protettivo nei confronti ...

