Ecco la nuova assemblea del Pd: 333 delegati per Schlein, Bonaccini ne ha 267. 20 rispondono a Cuperlo (Di venerdì 3 marzo 2023) La prossima assemblea del Partito Democratico prende forma. Dopo l’esito delle primarie la conformazione sarà la seguente: 333 delegati per Elly Schlein 267 Stefano Bonaccini, 20 Gianni Cuperlo. Paola De Micheli non ha superato lo sbarramento alla prima fase delle primarie e, quindi, non vedrà rappresentata la propria mozione. Motivo per cui ha annunciato, tra ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023) La prossimadel Partito Democratico prende forma. Dopo l’esito delle primarie la conformazione sarà la seguente: 333per Elly267 Stefano, 20 Gianni. Paola De Micheli non ha superato lo sbarramento alla prima fase delle primarie e, quindi, non vedrà rappresentata la propria mozione. Motivo per cui ha annunciato, tra ... TAG24.

